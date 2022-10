"Sopravvissuti", le location della terza serata: Galata Museo del Mare, Spianata Castelletto e non solo

Siamo alla terza serata di "Sopravvissuti", la serie tv di Rai Uno ambientata a Genova, e il telefilm ha svelato nuove location: la zona della Darsena, ad esempio, con il suo panorama, gli edifici e i locali, la bella Spianata Castelletto e l'area sopra piazza Della Vittoria. Insomma, in queste due puntate i panorami della Superba non sono mancati, con anche una ripresa aerea del Porto Antico.

Continuano così - tra storia recente e flashback - le avventure dell'equipaggio dell'"Arianna": l'imbarcazione è rimasta per un anno alla deriva prima di essere trovata con a bordo, ancora viva, solo la metà dell'equipaggio. La gioia del ritrovamento e del ritorno a casa lascia però presto spazio a una dura realtà: non solo la vita che i sopravvissuti hanno lasciato non è più la stessa, ma agli occhi dei propri cari, anche i superstiti sembrano persone diverse e, man mano che scorre il tempo, lo spettatore scopre terribili segreti.

La serie tv in queste ultime due puntate - "Segreti" e "Il cerchio si chiude" - mostra per la prima volta alcune location nuove oltre a quelle già viste (la casa in corso Italia, i Magazzini del Cotone, l'Albergo dei Poveri): è il caso del Galata Museo del Mare trasformato per l'occasione in ospedale, con tanto di ambulanze fuori, dove si reca una delle protagoniste per una visita medica. All'esterno parla con un altro personaggio e si vede chiaramente il tipico panorama genovese con le case colorate e la Sopraelevata. Non manca anche una scena girata in un locale vicino, dove la zia di un protagonista si reca a cercare lavoro e viene accolta dal proprietario, comparsa genovese.

La scena in cui Maya, figlia del protagonista, si sfoga con il suo ragazzo - raccontando dei problemi della sua famiglia - è stata girata invece a Quarto, al monumento dei Mille: i due giovani parlano seduti sulla lastra in acciaio con i nomi dei partecipanti alla spedizione. Non è la prima volta che si vedono scene ambientate nel levante e anche poco dopo si vedrà una scena in cui si riconosce la strada tra Quarto e Quinto, quando Léa viene scacciata dalla casa del suo ex compagno, morto sull'"Arianna".

Infine, Spianata Castelletto in tutta la sua bellezza, come luogo di incontro tra due delle protagonista. E poi, come romantica location per un bacio tra due ragazzi, è stata scelta l'area sopra piazza della Vittoria, un altro luogo panoramico con vista sulla città.