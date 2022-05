Un tour per gli influencer: l'iniziativa per raccontare il Progetto Superbarocco con i social

Il Comune di Genova, in collaborazione con Palazzo Ducale e Camera di Commercio, organizza per sabato 7 maggio un tour rivolto a influencer art addicted del mondo social, per raccontare la Genova del Secolo d’Oro, esplorando le tappe più significative del Progetto Superbarocco e i collegamenti che lo legano ai prossimi Rolli Days.

Gli influencer sono stati selezionati per la verticalizzazione dei loro profili su arte e mostre, oltre che per la loro community profilata e fortemente ingaggiata intorno al mondo culturale. L’azione mira ad aumentare il volume di conversazioni in rete intorno allo splendore del Barocco genovese con lo scopo di raggiungere un pubblico attento e interessato a scoprire il patrimonio artistico della Superba.

Ecco i partecipanti:

Eleonora Rebiscini @eleonorarebiscini

Paola Buzzini @soup_opera

Maria Chiara Iacona @artinpills

Elisa Martino @theartguide_

Alessia Valente @arte__ale

Elisabetta Roncati @artnomademilan

Chiara Galli @partodamilano

Gli influencer genovesi

Accanto agli ospiti, Comune e Palazzo Ducale proseguono con il coinvolgimento di influencer genovesi con un largo numero di contatti, da sempre impegnati nel mostrare gli aspetti più affascinanti della città. Una collaborazione che valorizza il coinvolgimento delle più significative voci locali del web, per stimolare la curiosità e l’interesse anche del pubblico genovese e per creare una community sempre più attiva e partecipe nella promozione della città.

Parteciperanno:

Antonio Figari @isegretideivicolidigenova

Elisa Agostena @asil.e

Maurizio Bardini @mauribardi

Monica Bruni @inviaggioconmonica

Sara Milletti @saramilletti

Romina Condemi @romina_condemi

Elisabetta Frega @freesoulontheroad

Andrea Malaspina @andre_mala94

Il programma del tour parte dalla mostra “La forma della Meraviglia”, per proseguire in alcune delle sedi più significative della rassegna “I Protagonisti”, come i Musei di Strada Nuova, Palazzo Lomellino, Palazzo Tobia Pallavicino e il Museo Diocesano.

Si potrà seguire il press tour sui canali ufficiali @MuseidiGenova, @PalazzoDucaleGenova e @GenovaMoreThanThis. L’hashtag è #progettosuperbarocco.