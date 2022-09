Il giro d'Italia del cantautore genovese Naim: "Un omaggio per raccontare il Paese in musica"

Duecento località e 25mila chilometri percorsi in auto, alla scoperta di luoghi insoliti da raccontare in musica tra borghi, antiche farmacie, edifici abbandonati, sottomarini e tanto altro: è il giro d'Italia del cantautore genovese Naim Abid, crooner, showman e già frontman della band Tuamadre.

Il progetto, "Naim on the road", presentato come il più grande viaggio musicale nel Paese, nasce ad aprile e si snoda tra interventi musicali e clip in stile 'travel blogger' per raccontare lo Stivale in musica, alternando cover e brani originali. L'obiettivo? Far conoscere la propria musica, ovviamente, ma anche portare il pubblico alla scoperta di luoghi insoliti e curiosi.

L'idea del viaggio: "Voglio ringraziare l'Italia"

Il progetto - che si sviluppa su Youtube - è un modo per omaggiare il Paese che ha accolto Naim fin dalla nascita: "Sono nato in Italia da genitori iraniani - racconta a GenovaToday - e qui ho avuto la possibilità di studiare, di portare a termine un dottorato di ricerca in diritti umani e alla fine di dedicarmi a quello che ho sempre amato, ovvero la musica, infatti faccio il cantante e musicista a tempo pieno dal 2013. Dopo aver ricevuto tanto, mi piace l'idea di ricambiare dando qualcosa al Paese in cui sono nato e che mi ha dato questa possibilità di crescita".

Dunque l'idea è rendere omaggio all'Italia, anche con l'aiuto di un drone, "condividendo la sua bellezza, la creatività, le persone che ho incontrato lungo il cammino. È un viaggio che in parte alleggerisce da pensieri e preoccupazioni, un'immersione nel bello del nostro Paese".

Le location di Genova e della Liguria

Naim ha già visitato 120 luoghi su 200 in tutta Italia e per ogni location produce un videoclip in cui canta una canzone, sua oppure una cover, che ha a che fare con la tappa in questione. Ma poi non mancano i clip che raccontano curiosità e cenni storici sui luoghi visitati: si va alla scoperta così di Bobbio, dell'Abbazia di Sant'Antimo a Siena, del villaggio operaio di Crespi d'Adda, patrimonio Unesco, di Alba Fucens in Abruzzo e così via.

Non mancano location di Genova e della Liguria: Naim canta "Yellow Submarine" dei Beatles accanto al Nazario Sauro, "Sitting on the dock of the bay" di Otis Redding all'Ente bacini, un suo inedito a Cava Ardè. E poi Apricale, Dolceacqua, Borgio Verezzi, Cervo, Seborga. "I piccoli borghi sono molto suggestivi - racconta il cantautore - e ho amato particolarmente anche l'Ente bacini, qui puoi vedere uno dei motori dell'economia genovese da dietro le quinte".

Ma ci sono anche altri video che Naim ha intenzione di realizzare, questa volta tematici, montando insieme i clip delle piazze che ha visitato cantando "Piazza Grande" di Lucio Dalla, oppure dei luoghi abbandonati: "Ne ho visti almeno una trentina finora - spiega - sono ville, borghi desolati, ex ospedali psichiatrici, luna park. Per questo video canterò 'Fretta', un mio brano sullo scorrere del tempo". Non mancheranno anche le farmacie storiche, circa 15 incontrate nel suo viaggio tra cui quella di Sant'Anna di Genova: a loro sarà dedicato un video in cui Naim canta "La cura" di Franco Battiato.

Come sostenere Naim

Il viaggio di Naim si può seguire su Youtube, dove pubblica sia le canzoni sia clip con storia e curiosità dei luoghi che visita. Per sostenere il 'più grande viaggio musicale in Italia' si può contribuire al crowdfunding avviato per l'occasione: a seconda dell'importo donato, si potranno ricevere album del cantautore in anteprima, canzoni composte appositamente e concerti privati.