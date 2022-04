La Liguria si conferma la regione più anziana d'Italia

La classifica stilata dal think tank creato da Unipol Gruppo ha rilevato che la Liguria è la regione con i cittadini più anziani d'Italia, l'ennesima conferma di un dato ormai stabile da anni.

Lo studio condotto dal gruppo di esperti incentrato sullo stato del welfare in Italia ha raccolto altri dati interessanti sulla demografia delle regioni. La Liguria ha anche una delle percentuali più alte di popolazione pensionata, pari al 26,9% dei residenti circa 30 abitanti su 100.

È invece all'undicesimo posto come efficacia e capacità di risposta del sistema welfare, mentre è quinta nella graduatoria degli indicatori di spesa, con un punteggio del 72,1. Buona la performance nella spesa sanitaria pubblica, in Liguria si spendono in media 2.236 euro per abitante, contro una media nazionale di 2.114, che colloca la Regione al sesto posto in Italia.

In tema di asili nido la Liguria è la seconda in Italia per spesa media regionale per utente, che corrisponde a 7.927 euro per bambino frequentante, il dato nazionale medio è pari a 5.537 euro.

Ci sono però anche dati più negativi, in primo luogo la spesa per l'istruzione e la formazione, che vede la Regione nel fondo della classifica nazionale in diciasettesima posizione, con una spesa percentuale pari al 2,9% del pil regionale, contro il 3,3% della media nazionale.

Risultati poco incoraggianti anche per le politiche sociali, la Liguria si classifica infatti al dodicesimo posto per il tasso di disoccupazione della popolazione maggiore di 15 anni, ovvero l'8,3% contro un valore nazionale del 9,2%. I giovani cosìdetti Neet (ovvero ragazzi che non studiano e non cercano lavoro) sono pari allo 0,2% della popolazione, dato in linea con la media italiana.

Un ultimo dato rilevante rigurda gli alloggi popolari, la Liguria ne conta 44 ogni 100mila abitanti, una cifra doppia rispetto alla media nazionale di 23.