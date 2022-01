Dan John apre in via Venti Settembre

Una nuova apertura in via Venti Settembre, nel centro di Genova. Si tratta di un punto vendita di Dan John, azienda di moda maschile fondata da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca che prosegue il suo progetto di espansione sul territorio nazionale. In Liguria è già presente a Chiavari, Imperia, Sanremo e La Spezia.

Il negozio, aperto sabato 22 gennaio 2022, si sviluppa su una superficie di 74 metri quadrati ai numeri 260 e 262 di via Venti, con vetrine che si affacciano sulla strada.

Dan John è un’azienda italiana che opera nel settore abbigliamento total look uomo; il gruppo Rinah SpA-Dan John è il vincitore del primo posto nel settore retail per la crescita più rapida al 2021 in Italia nella classifica 'la Repubblica Affari & Finanza Campione della Crescita' ed è stata nominata l’azienda numero 1 per la crescita piú rapida in Europa dal Financial Times. Ha inoltre vinto il primo posto retail nella classifica “Leader della crescita 2020” redatta dal Il Sole 24 Ore, premio assegnato dopo uno studio di più di 7000 aziende in tutta Italia, grazie ai numeri raggiunti negli ultimi 3 anni.