Crollo ponte Morandi, la passerella sul Polcevera sarà intitolata alle 43 vittime

La passerella pedonale sul Polcevera che collega via Perlasca a via 30 Giugno, il "ponte delle rattelle", sarà dedicata alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi.

Lo ha deciso la giunta comunale, approvando una delibera proposta dall’assessore ai Servizi Civici, Massimo Nicolò. Con la stessa delibera verrà intitolata la scalinata che collega il Belvedere “Edoardo Firpo” e il piazzale “Enrico Bassano”, a Boccadasse, a Piero Calamai, ultimo comandante dell’Andrea Doria.

Nato a Genova il 25 dicembre 1897 e morto a Genova il 7 aprile 1972, Calamai è stato un comandante marittimo e capitano superiore di lungo corso, ricordato per essere stato l’ultimo comandante del transatlantico Andrea Doria. La nave affondò il 26 luglio 1956 a seguito della collisione con la nave svedese Stockholm e Calamai, nei minuti e nelle ore successive al disastro, organizzò il salvataggio dei circa 1.600 passeggeri. Calamai, che avrebbe voluto affondare insieme alla nave secondo un’antica tradizione del mare, fu convinto dagli altri ufficiali a salvarsi scendendo su una scialuppa.

«Ricordare chi non c’è più è un preciso dovere di ogni comunità - ha detto l’assessore Nicolò - a maggior ragione se si tratta di uomini e donne che hanno segnato la storia recente della nostra città. L’intitolazione della passerella pedonale sul Polcevera alle 43 vittime del crollo di ponte Morandi nasce dalla volontà di rendere omaggio alla memoria di queste persone e alla sofferenza delle loro famiglie, e fare in modo che queste tragedie non si ripetano mai più. Nel caso del comandante Calamai, invece, è doveroso ricordare l’atto di eroismo con il quale salvò la vita a molte centinaia di persone».