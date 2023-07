"Ruotelibere": in corso Italia arriva il noleggio bici inclusivo

Una bicicletta nuova, in grado di regalare un sorriso ai portatori di disabilità, ma non solo: ci saranno anche un punto ristoro e un servizio igienico attrezzato per chi è in carrozzina nell'ambito del nuovo noleggio bici "Ruotelibere", creato grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale Il Rastrello, il Comune di Genova e i bagni San Nazaro.

La mobilità sostenibile diventa dunque anche inclusiva ai San Nazaro - stabilimento comunale di corso Italia - dove il progetto verrà ufficialmente inaugurato martedì 25 luglio alle 18.

"L’idea - spiegano i membri della cooperativa Il Rastrello - nasce dal desiderio di creare un punto di accesso pubblico per chi è portatore di una disabilità o per chi ha problemi di capacità motoria attraverso la realizzazione di un punto di ristoro e di un servizio igienico attrezzato per disabili, ma l’abbiamo fatto soprattutto realizzando un servizio di noleggio biciclette per bambini e adulti e non solo, grazie a una bicicletta speciale anche per chi è in carrozzina".

L'inaugurazione sarà un momento dedicato alla presentazione del progetto, seguito da un aperitivo e poi, verso le 19, pedalata collettiva verso Boccadasse e ritorno, per godersi corso Italia insieme con mezzi sostenibili e inclusivi.