Corso Italia: chiusura per lavori e modifica bus

Lavori in corso Italia per la realizzazione della pista ciclabile con chiusura di un tratto e modifiche al percorso per i bus della linea 31.

Amt ha informato che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso Italia per lavori stradali, martedì 21 giugno dalle 9.30 alle 16.30 la linea 31 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Nessuna variazione di percorso, invece, in direzione ponente.