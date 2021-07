Vaccino al personale scolatisco, il 30% non ha fatto la prima dose

Ansaldi: "La vaccinazione ci permetterà di far ripartire il prossimo anno scolastico in sicurezza"

«Verranno implementate tutte le azioni possibili per favorire la compliance del personale scolastico alla vaccinazione anti covid-19 per mettere in sicurezza anche il mondo della scuola prima della ripresa delle attività del prossimo settembre». Così Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, sulla vaccinazione del personale scolastico in Liguria.

Su una platea di circa 30mila soggetti facenti parte del personale scolastico (docenti e personale ATA) sono 20.314 coloro che al 6 luglio hanno ricevuto almeno una dose, 11.894 hanno invece completato il ciclo vaccinale. Il dato non è però del tutto rappresentativo perché si ritiene che molti insegnanti o comunque appartenenti alla categoria del personale scolastico, si siano sottoposti alla vaccinazione senza specificare la qualifica professionale quindi come comuni cittadini, in base alla fascia di età o durante gli open day che sono stati organizzati e che saranno ripetuti anche nei prossimi giorni.

«Invito tutto il personale scolastico e i giovani che non hanno ancora aderito alla campagna di vaccinazione anti covid a prenotare attraverso uno dei canali disponibili o a partecipare agli “open vaccine day” organizzati da Regione Liguria, questo ci permetterà di far ripartire la scuola in massima sicurezza, anche le attività legate al tempo libero».

Ad oggi, oltre 10mila persone si sono vaccinate attraverso gli open day organizzati da Regione Liguria.