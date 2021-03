Covid, Toti: «Varianti inglese e sudafricana presenti in Liguria»

«Non possiamo abbassare la guardia neanche per un istante»

Le varianti inglese e sudafricana del coronavirus sono presenti in Liguria. A confermarlo, nella sua diretta Facebook di domenica sera, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Lunedì 1 marzo la Liguria ridiventa gialla - ha detto Toti - segno che stiamo contenendo l'epidemia meglio che altrove, però il virus sta circolando forte. Vi sono le varianti, quelle inglesi sono presenti nella regione Liguria».

Non solo, perché è stato registrato nella regione anche un caso di variante sudafricana: «Quest'ultimo - commenta Toti - è stato isolato dal dipartimento di igiene e dai laboratori del San Martino. È un caso sporadico ed isolato però è segno che non possiamo abbassare la guardia neanche per un istante».