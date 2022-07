Covid, 1940 positivi nelle ultime 24 ore in Liguria: i dati del bollettino

Sono 1940 i nuovi positvi al covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore: questi i dati forniti dalla Regione nella giornata di sabato 23 luglio.

I tamponi effettuati sono stati 10.172, 1713 molecolari e 8459 rapidi.

Dei nuovi positivi 305 sono residenti in provincia di Imperia, 397 in quella di Savona, 778 in Asl 3 e 157 in Asl 4, mentre 291 residenti in provincia della Spezia. 12 persone non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

In totale, nella nostra regione ci sono 24.217 persone positive al coronavirus: 3480 in provincia di Savona, 3313 in quella della Spezia, 2932 in provincia di Imperia e 11904 in quella di Genova. Fuori regione risiedono 624 persone, e 1964 sono in fase di verifica.

Sei sono gli ospedalizzati in più nelle ultime 24 ore: attualmente negli ospedali liguri ci sono 457 persone con covid, di cui 14 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 450 persone in meno rispetto a ieri, mentre il numero dei guariti sale di 2546 unità.

Si conta purtroppo una scheda decesso risalente a una donna di 74 anni morta il 25 giugno a Savona.