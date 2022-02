Niente mascherina o green pass, 11 multe. Quasi 500 a gennaio

Sono state in totale 11 le multe elevate della polizia locale, nella giornata di lunedì 31 gennaio, per il mancato rispetto delle norme anti covid.

A fronte di 1571 controlli, sono state nove le multe per la mancanza di green pass e una per una persona che non indossava la mascherina, obbligatoria in Liguria anche all'aperto.

Sono stati 46, infine, i controlli effettuati all'interno degli esercizi commerciali, 110 invece quelli nei mercati rionali. Un titolare di attività è stato sanzionato dai vigili urbani. Nel mese di gennaio le sanzioni sono state in totale circa 500.