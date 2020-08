La movida, alla fine, ha esagerato. E così, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di firmare un'ordinanza con cui chiude tutte le discoteche e le sale da ballo, all'aperto e al chiuso, sino al 7 settembre, e impone la mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi in cui c'è rischio assembramento.

Discoteche e sale da ballo hanno quindi disdetto tutte le serate che avevano in programma il giorno successivo a Ferragosto, quando in ogni zona d'Italia giovani - e meno giovani - hanno danzato e si sono divertiti sino all'alba, in molti casi senza tenere la mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza. E i numeri del contagio, in Italia, ne sono lo specchio, come ha confermato anche Speranza: «I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati - ha spiegato - La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza».

Anche in Liguria si spengono dunque casse e riflettori e le discoteche tornano al silenzio, non senza proteste: «Sollecitiamo le istituzioni tutte alla medesima celerità nei tanto decantati risarcimenti - è stato il commento dei titolari dell'Estoril Beach Club di corso Italia - e soprattutto nel garantire, a chi da domani tornerà in cassa integrazione, uno stipendio decoroso e puntuale come la nostra azienda è solita riconoscere al proprio personale».

Il governatore ligure, Giovanni Toti, ha chiarito che «i numeri della Liguria non creano preoccupazione, ma vi è preoccupazione perché intorno a noi nel mondo i contagi crescono e anche in Italia, come in Liguria, sono aumentati, ed è per questo che abbiamo deciso con il governo, su sua sollecitazione e con qualche perplessità, di vietare il ballo in locali come discoteche o similari, il che significa che se una discoteca ha bar o ristorante potrà restare aperto, e di imporre la mascherine fiori dai luoghi di maggiore assembramento».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La mascherina - ha ricordati Toti - al chiuso è già obbligatoria, ma penso alle piazza dove si fanno i riti dell’estate, dove i giovani si incontrano, dalle 18 in poi è rimesso obbligo di mascherina. È un piccolo sacrificio, ma necessario, e nell’ordinanza è già precisato che ci sarà un risarcimento per i gestori dei locali. Oggi la nostra sanità non è in sofferenza, le nostre terapie intensive sono sostanzialmente libere, in Liguria come in Veneto e in Puglia, per cui abbiamo specificato che non riteniamo di essere in una nuova emergenza sanitaria e non riteniamo ci siano gravi motivi per privare i cittadini dei loro diritti. Nelle discoteche, però, sarebbe difficile tracciare i contatti di caso, ma non possiamo tollerare niente di più in termini di chiusure perché non ce lo possiamo permettere».