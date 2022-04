Bus servizio scolastico: le modifiche in vigore dal 4 aprile

Con la fine dello stato di emergenza e il ritorno del coefficiente di riempimento dei mezzi al 100% della capienza, a partire da lunedì 4 aprile entreranno in vigore alcune modifiche all’attuale organizzazione del servizio scolastico di Amt, in accordo con il tavolo di coordinamento istituito in Prefettura.

In particolare, per il servizio di trasporto pubblico provinciale è previsto l’utilizzo di 25 bus aggiuntivi dedicati al trasporto scolastico, con ricorso ai privati.

In ambito urbano non saranno più attive le navette scolastiche, mentre sarà mantenuta l’intensificazione di alcuni servizi di trasporto pubblico gestiti da Amt nelle fasce orarie di maggior utilizzo da parte degli studenti.

Per tutte le informazioni sulle nuove corse organizzate in ambito provinciale e gli aggiornamenti consultare www.amt.genova.it nella sezione Rete e Orari/Linee bus provinciali.