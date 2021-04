Coronavirus, il bollettino di Pasquetta: altri 402 casi e un'altra vittima

I positivi in Liguria a Pasquetta erano dunque 8.167, la maggior parte (3.726) nel territorio di Genova e provincia. Salgono di 5 i ricoverati in ospedale

Altri 402 nuovi casi di coronavirus in Liguria, diagnosticati su 2.571 tamponi molecolari e 1.330 tamponi antigenici rapidi.

A Savona - dove è in vigore la zona rossa, come a Imperia, per tutta la settimana - i positivi totali sono 1.796, a Imperia 1.318, nello spezzino 977.

Salgono anche i ricoverati in ospedale, sempre in numero ridotto: 5 in più rispetto a ieri, per una totale di 761 persone, di cui 78 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, curati a casa, ci sono 168 persone, in sorveglianza attiva perché contatti di casi positivi ci sono 7.513 persone.

Meno drammatico dei giorni scorsi il bilancio delle vittime, una sola registrata il 3 aprile al San Martino (un uomo di 83 anni). I guariti sono 377, quasi 80.000 da inizio emergenza.

Sul fronte vaccini, a oggi sono state somministrate 274.663 dosi di Pfizer e Moderna, poco più di 2.700 tra Pasqua e Pasquetta, e 54.343 di AstraZeneca, 363 nelle ultime 24 ore.