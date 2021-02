Coronavirus, il bollettino: salgono i ricoverati, 5.850 positivi in Liguria

Altri 274 positivi al coronavirus in Liguria. Domenica 14 febbraio, prima giornata di zona arancione per la regione, il bollettino della Regione e di Alisa riportava 5.850 casi di covid totali, con i nuovi positivi diagnosticati su 3.193 test molecolari e 1.148 test rapidi antigenici.

La maggior parte dei nuovi casi si registra nel territorio della Asl 2 e della Asl 3: nella provincia di Genova sono 2.633 i casi positivi, 1.082 in quella di Imperia, 1.049 in quella di Savona, 784 in quella di Spezia.

Sul fronte ricoveri ospedalieri, la situazione sembra restare sostanzialmente stabile, con un lieve aumento (13 in più) rispetto a sabato: 653 le persone ricoverate, 6 in più (62) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono 4.362 persone.

I nuovi guariti sono 228, per un totale da inizio emergenza di 64.450 (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020).

Le vittime sono, purtroppo, altre 8, proprio come sabato. La più anziana di 90 anni, la più giovane di 61. In sorveglianza attiva, perché contatti di casi positivi o sospetti casi positivi, ci sono 5.836 persone.

Vaccini, i dati della Liguria

Per quanto riguarda i vaccini, in Liguria sono state somministrate 85.113 dosi, e 38.781 persone hanno completato il ciclo ricevendone due. La gran parte nel territorio di Asl 3 (9.745) seguita dalla Asl 2 (7.010) e Asl 1 (5.825).