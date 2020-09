Covid-19, il bollettino: in Liguria 78 nuovi positivi

Sono 78 i nuovi positvi in Liguria oggi, domenica 13 settembre, su 1682 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sale a 11.852 dunque il numero totale dei casi positivi da inizio emergenza nella nostra regione.

Dei nuovi positivi, 6 sono stati individuati da test di screening e 72 sono sintomatici.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, 126 persone sono attulmente ricoverate (di cui 11 in terapia intensiva), 6 in più di ieri.

In isolamento domiciliare 1.017 persone, 49 più di ieri.

Sale di 23 unità il numero dei guariti, risultati negativi dopo due test consecutivi. Non sono segnalati decessi.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 1790 in tutto.

Il dettaglio dei 78 nuovi positivi di oggi:

Asl 1: 1 accesso ospedale



Asl 2: 15

2 contatto caso confermato

13 strutture sociosanitarie



Asl 3: 11

5 contatto caso confermato

1 accesso ospedale

5 attività screening



Asl 5: 51

12 contatto caso confermato

39 attività screening