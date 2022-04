Covid, in Liguria 1.172 nuovi positivi, 22 ospedalizzati in più nelle ultime 24 ore

Sono 1.172 i nuovi positivi al covid in Liguria: di questi, 218 risiedono in provincia di Imperia, 148 in quella di Savona, 559 nella Città Metrpolitana di Genova (460 in zona di competenza Asl 3 e 99 in Asl 4) e 245 in provincia della Spezia. Due persone non sono riconducibili alla residenza in Liguria. In totale, nella nostra regione, attualmente ci sono 18.058 persone positive al coronavirus.

I tamponi processati in tutto, nelle ultime 24 ore, sono 1.452 molecolari e 5.125 antigenici rapidi.

Aumentano di 22 unità gli ospedalizzati: in tutto in Liguria al momento ci sono 332 persone ricoverate, di cui 16 in terapia intensiva.

I guariti aumentano di 1.236 unità.

Cinque i decessi registrati nelle ultime 24 ore, occorre però specificare che si tratta di persone (di età compresa tra 60 e 96 anni) decedute tra il 19 febbraio e il 21 marzo.