Covid, Bassetti: «Tranquillo sulle varianti del virus, ma vanno studiate»

Sta facendo discutere la nuova variante brasiliana del covid, tanto che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. E chiunque si trovi già in Italia in provenienza da quel territorio, dovrà sottoporti a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di Crisi Covid-19 della Liguria, ha spiegato in un'intervista al "Giornale d'Italia" come le mutazioni siano normali ma, allo stesso tempo, come non si debba averne eccessiva paura: «Io non sono così certo del fatto che in Italia non abbiamo queste varianti. Al momento rispetto alle nuove varianti di covid-19 sarei tranquillo perché il vaccino sembra funzionare anche su quelle, non dovrebbero esserci grandi problemi. È chiaro che, se dovessero emergere nuove varianti su cui il vaccino non dovesse funzionare, la ricerca farà in modo di modificare il vaccino e renderlo efficace anche su queste».

Ancora una volta l'infettivologo ribadisce come sia normale, per i virus, mutare: «I virus mutano e mi stupisco che ci sia ancora qualcuno nel mondo scientifico che si stupisca, la fisiologia del virus è quella di mutare e di adattarsi quindi continueranno inevitabilmente a cambiare. Ci auguriamo tuttavia che le mutazioni, magari in un futuro, potranno portare il virus ad essere tendenzialmente meno aggressivo».