Bassetti su controlli covid in aeroporto: “Non stupiamoci se gli aerei sono vuoti. Occorre semplificare”

Per il professor Bassetti occorre semplificare le regole per viaggiare in aereo. Il direttore della clinicia Malattie Infettive del San Mertino racconta sui social di essere stato a lungo in coda al gate pur essendo, in totale, solo una cinquantina di persone: "Imbarco del volo Italia da Roma a Genova. Per un volo di 45 minuti lunga coda per i controlli al gate per imbarcare forse 50-60 passeggeri".

Come al virologo, triplo vaccinato con mascherina ffp2, è stato chiesto di mostrare due volte il green pass e per due volte gli è misurata la temperatura corporea.

"Ora mi devono spiegare perché si controlla tutto due volte? E la temperatura? Che senso ha per un’infezione che decorre nella maggior parte dei casi in maniera asintomatica misurare la febbre?", è lo sfogo del professore su Facebook. "Abbiamo ancora le regole del maggio 2020 e chissà quando mai le cambieranno. Non stupiamoci poi se gli aerei sono vuoti e in Italia non vengano più i turisti".

Troppe regole complicate e inutili per Bassetti: "Occorre semplificare altrimenti sarà sempre peggio".

Il professore infine specifica: "Semplificare non vuol dire levarle, ma almeno tenere quelle che servono. C’è troppa lontananza tra obblighi e imposizioni e vita reale e percezione che servano veramente".