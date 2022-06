Covid, Bassetti sull'incremento dei contagi: "Tanti tamponi inutili, in ospedale è calma piatta"

"La situazione negli ospedali è sotto controllo" ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti, in merito all'incremento dei positivi al covid in Liguria nelle ultime due settimane. Il tema è stato affrontato anche da Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova.

"Aumentano le persone che hanno un tampone positivo con sintomi leggeri, un raffreddore o poco più oppure una classica forma influenzale - ha scritto il professore sulla propria pagina Facebook - ma di casi gravi sia a casa che in ospedale non se ne vedono. Qui in Clinica malattie infettive sul lato covid siamo alla totale calma piatta così come in tutto il resto di Italia. È evidente che facendo così tanti tamponi, anche inutili, qualcuno dei positivi finisca in ospedale ingrossando il numero dei positivi ricoverati. Sono numeri fittizi che non ci danno il polso della situazione reale, un po’ come i soldi del Monopoli".

"Dobbiamo preoccuparci per questo aumento di contagi? - si domanda il professore - Tornare a chiudere la gente in casa? Mettere nuove restrizioni? Obbligarla a utilizzare nuovamente le mascherine? Ma neanche per sogno. Non se ne parla proprio. Anziani e fragili fanno e faranno bene a tenere la mascherina quando serve. Gli altri che sono vaccinati possono stare tranquilli: se anche si contagiano dopo 3-4 giorni non hanno più nulla".

Bassetti poi conclude: "Bisognerebbe usare in tutta Italia e il prima possibile i farmaci antivirali in pastiglie e i monoclonali, che possono permettere, anche a chi ha piu’ problemi di salute di non sviluppare forme gravi. Noi qui in Liguria li usiamo moltissimo e abbiamo avuto straordinari risultati. Oggi il covid è una infezione curabile e facilmente gestibile, se viene fatta da mani e menti esperte. Occorre finirla di dare ogni giorno il numero di quelli che hanno il raffreddore o l’influenza dicendo che l’estate sarà compromessa dall’aumento dei contagi. Questo continuo gridare al lupo al lupo non serve a nessuno".