Città più maleducate d'Italia, Genova è settima

Passare molto tempo al cellulare in pubblico, non lasciar passare nel traffico, non rallentare alla guida quando si passa vicino ai pedoni: sono questi alcuni dei comportamenti maleducati più diffusi. In un recente studio Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue, grazie alle opinioni di un campione di abitanti delle 19 più grandi città d'Italia, ha stilato una classifica delle città più educate e di quelle più maleducate.

Genova si è piazzata in settima posizione nella classifica tra le città più maleducate d'Italia secondo gli abitanti, in una scala da 1 a 10 con il punteggio medio di maleducazione di 6.25. Venezia, complici i tantissimi turisti che saltano abitualmente la fila, conquista questo infelice primato in classifica, davanti a Catania e Parma.

Città Italiane più maleducate

Padova si è piazzata al primo posto tra le città educate, davanti a Firenze e Modena e Verona che si dividono il podio a pari merito. Il comportamento più maleducato maggiormente diffuso nella nostra città risulta guardare video in pubblico. Genova è quinta tra le città in cui i forestieri vengono considerati più maleducati degli abitanti, preceduta da Modena, Parma, Firenze e Milano.

Lo studio completo è disponibile a questo indirizzo. I dati raccolti sono stati elaborati in modo da ottenere un punteggio per ciascun comportamento e ciascuna città.