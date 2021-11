Certificati anagrafici: anche in Liguria si possono scaricare online

Dal 15 novembre 2021 arriva un'importante novità per tutti i cittadini liguri: tutti i Comuni della regione hanno aderito alla super anagrafe, che consente di scaricare ben 15 certificati semplicemente collegandosi al portale dedicato.

Da quello di residenza allo stato civile, dal contratto di convivenza a quello di nascita, tutti documenti che era necessario richiedere di persona presso gli uffici comunali ora invece si possono scaricare comodamente online.

Basta code allo sportello, i cittadini liguri potranno scaricare telematicamente questi documenti semplicemente accedendo al sito dell’anagrafe della popolazione residente, utilizzando lo Spid, la carta d'identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi.

Un'innovazione che rientra nel processo di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, che appiana un divario che penalizzava soprattutto i residenti di piccoli comuni. Infatti se il Comune di Genova aveva già implementato un sistema per richiedere online alcuni certificati anagrafici, non senza qualche complessità, molti comuni della provincia invece non avevano questo servizio.

Di conseguenza buona parte dei cittadini del genovesato dovevano fisicamente recarsi agli sportelli pubblici per fare richiesta dei certificati.

Come e dove scaricare i certificati online

Per ottenere le certificazioni il primo passo è collegarsi al sito dell’anagrafe, all’indirizzo www.anagrafenazionale.interno.it, aprire la sezione “servizi al cittadino” e accedere con una delle tre credenziali richieste: identità digitale Spid, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Una volta nella sezione si può accedere ai 15 certificati associati al nominativo della persona che ha fatto l’accesso. I documenti si possono visualizzare, scaricare in formato Pdf o ricevere a mezzo mail. È prevista anche la possibilità di riunire alcuni certificati in un unico atto e, per i comuni che adottano più lingue, ottenerli tradotti.

Un’importante funzione consiste nella possibilità di richiedere i certificati online anche per i componenti del proprio nucleo familiare: figli, coniuge o conviventi. L’elenco dei soggetti per i quali è possibile chiedere un certificato è immediatamento mostrato dallo stesso portale dell’anagrafe.

I certificati scaricati sono esenti da bollo, perciò gratuiti, e hanno la stessa validità di quelli chiesti allo sportello.

Ecco i certificati che possono essere scaricati: