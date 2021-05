Festa a Campo Ligure per i 100 anni di Antonio Odone

«Laureato in chimica, ha operato per tutta la sua vita lavorativa nel campo tessile ed è stato direttore di una importante azienda del settore a Frosinone»

Un centenario a Campo Ligure. L'amministrazione Comunale, nella giornata di domenica 16 maggio, ha partecipato ai festeggiamenti per i 100 anni del concittadino Antonio Odone, nato nel 1921.

«Laureato in chimica - ha spiegato il Comune in un post su Facebook - , Antonio ha operato per tutta la sua vita lavorativa nel campo tessile ed è stato direttore di una importante azienda del settore a Frosinone».

«Grande amante dello sport, Antonio ha praticato con buon successo il calcio e soprattutto lo sci, che lo ha visto in pista sino a 90 anni! A lui - ha concluso il Comune - vanno i nostri più calorosi auguri di buon compleanno, a nome di tutta la comunità campese».