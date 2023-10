I numeri di 'Blanca 2' in Liguria: più di 3mila giornate di lavoro, 30% degli operatori del territorio

Venti giorni di sopralluoghi, cinque settimane di riprese, più di tremila giornate di lavoro e oltre duemila notti negli alberghi della Liguria, per un lavoro che ha impegnato una troupe di più di 160 persone e il territorio della nostra regione per circa sei mesi: sono i numeri della seconda stagione della serie tv "Blanca", produzione Lux Vide, in onda questa sera su Rai Uno alle 21,30 ma già disponibile su RaiPlay.

Una prova operativa che ha coinvolto molti professionisti e fornitori liguri: insomma, sul piccolo schermo, come già successo per la prima stagione, torneremo a vedere non solo i paesaggi del territorio (da Genova a Camogli e non solo) ma anche il frutto del lavoro di maestranze liguri. A partire dal lavoro di Genova Liguria Film Commission che ha assistito la produzione supportando gli sceneggiatori, dando spunti in termini creativi e cooperando sulla scelta delle location.

"Il 30% degli operatori è rappresentato da professionisti liguri, con grandi ricadute economiche sul nostro territorio - confermano dalla Film Commission -. Un’operazione gestita con grande cura con la collaborazione dei Comuni coinvolti e degli enti partner, a partire dalla logistica e la viabilità per varie decine di mezzi tecnici e di scena, fornendo alla produzione tutte le autorizzazioni necessarie".

Il tutto mentre un'altra produzione per la Rai viene girata, proprio in questi giorni, a Genova: si tratta del film sulla vita di Paolo Villaggio, interpretato da Enzo Paci, attore genovese noto anche per prestare il volto al burbero commissario Bacigalupo di Blanca.