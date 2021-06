Riapre il Bigo al porto antico

Dall'1 luglio il Bigo riapre al pubblico. L'ascensore panoramico, progettato da Renzo Piano, riprende a condurre i turisti a 40 metri di altezza, per scoprire il suggestivo 'skyline' della città a 360 gradi. Per l'accesso al Bigo sono state adottate alcune misure anti contagio quali il trasporto di massimo otto persone a viaggio, la presenza di gel igienizzante all'ingresso e l'obbligo d'indossare la mascherina.

Diventato in breve un simbolo riconosciuto dell'intera area del Porto Antico, il Bigo è composto da sette bracci di diversa lunghezza tenuti in posizione da cavi di acciaio ancorati in acqua al fondo del mare. La struttura, unica nel suo genere, riconduce immediatamente al mondo marittimo tradizionale, richiamando con il suo aspetto i bracci di carico che, prima dell'avvento del trasporto delle merci tramite i containers, erano sulla coperta di tutte le navi mercantili.

L'ascensore panoramico è aperto: lunedì in orario 17-22; da martedì a domenica e nei giorni festivi in orario 10-12 e 17-22. Il costo del biglietto è adulto 5 euro; ragazzo 4-12 anni 4 euro.

Il Bigo fa parte di PianetAcquario, il biglietto che unisce la visita di Acquario, Biosfera e Bigo, disponibile in due versioni:

a data fissa (data/orario d’ingresso all’Acquario sono stabiliti al momento dell’acquisto) adulto 36 euro; ragazzo (4-12 anni) 25 euro; ridotto 29 euro

open flexi (data/orario d’ingresso all’Acquario si fissano successivamente ed è possibile modificare, una sola volta, la data precedentemente prenotata) adulto 39,5 euro; ragazzo (4-12 anni) 28,5 euro; ridotto 33,5 euro.

Nei mesi di luglio e agosto il mondo di Costa Edutainment propone al suo pubblico diverse promozioni.

Acquario di Genova

La tariffa Open Flexi sarà disponibile per gli adulti a 30 euro (anziché 32); per i ridotti a 26 euro (anziché 28); per i ragazzi 4-12 anni a 22 euro (anziché 23).

Con il biglietto Open Flexi, acquistabile solo online, è possibile cambiare la data di visita, per massimo una volta (entro la data di validità del biglietto). La modifica della data deve essere fatta entro le 48 ore precedenti alla prenotazione effettuata e dopo aver modificato la data della visita il biglietto non è rimborsabile.

GalatAcquario

I turisti presenti sulle Riviere Liguri hanno la possibilità di acquistare a una tariffa agevolata il biglietto GalatAcquario, che combina la visita ad Acquario, a Galata Museo del Mare e al Sommergibile S518 Nazario Sauro.

Uno speciale dépliant, in distribuzione presso le mete balneari del Levante e del Ponente, riporta il Qr code necessario per accedere all'acquisto online dei biglietti scontati: adulto 40 euro (anziché 42); ragazzo 29 euro (anziché 31); ridotto 35 euro (anziché 37).

Con l'inizio della stagione del Parco Le Caravelle, a Ceriale, sarà possibile inoltre usufruire di una promozione incrociata con Acquario di Genova: i possessori del biglietto d'ingresso al Parco, esibendolo alla biglietteria dell'Acquario, avranno diritto a uno sconto di 5 euro sull'ingresso. Viceversa per i possessori del biglietto dell'Acquario di Genova presso il Parco acquatico.