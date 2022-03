Sarà l’Escargot a portare la bandiera di San Giorgio alla regata “La 100 di Montecristo, tra i tesori dell’arcipelago toscano”, in rappresentanza del Comune di Genova.

La regata d’altura, in programma i prossimi 21 e 22 maggio, si sviluppa su un percorso di 100 miglia nautiche e prevede parte della navigazione durante la notte, con partenza da Piombino, lasciando sulla destra prima l’Isola d’Elba e poi lo scoglio d’Africa in prossimità dell’isola di Montecristo, e con arrivo a San Vincenzo, dove si svolge la cerimonia della premiazione.

"È una bellissima notizia non solo per gli appassionati di vela ma per tutti gli sportivi e gli amanti del mare che la nostra città sarà, per la prima volta, rappresentata a questa regata che si svolge dal 2016 e che si sta affermando tra le classiche del mediterraneo – spiega il consigliere delegato ai Rapporti con gli enti sportivi Vittorio Ottonello – Genova, con la finale dell’Ocean Race, il Salone Nautico e la futura cittadella della nautica nel Waterfront di Levante, vuole candidarsi a diventare la capitale della nautica nel mediterraneo. Partecipare con un’imbarcazione su cui sventolerà il vessillo di San Giorgio a una regata che arriverà fino riserva naturale di Montecristo, lembo estremo del Santuario Pelagos in cui rientra la costa di Genova, rappresenta un messaggio importante per i giovani sulla sostenibilità ambientale e sulla promozione del binomio sport-natura".

Al timone di Escargot ci sarà lo skipper genovese dell’associazione Zena Sail Fabio Costa.