Autostrade, raffica di cantieri di fine anno: le chiusure dei prossimi giorni

Sono già scattate le chiusure per lavori sul nodo autostradale ligure, un cronoprogramma che prevede una serie di interventi concentrati nel periodo delle feste natalizie per approfittare dei minori flussi di traffico.

Chiusure A10

Superato l’ostacolo neve, lunedì, gli operai sono tornati al lavoro, e martedì mattina erano già diverse le chiusure in atto sulla A10:

- chiuso il casello di Pegli in entrata e in uscita sino alle 18 del 30 dicembre, con uscita consigliata per chi arriva da Genova, Aeroporto e per chi viaggia verso Ventimiglia, Pra’;

- chiuso il casello di Pra’ in uscita, sempre sino alle 18 del 30 dicembre, per chi viene da Genova. Uscita consigliata Genova Aeroporto.

Chiusure A7

Per quanto riguarda la A7, dalle 22 alle 6 di martedì 29 e mercoledì 30 dicembre resta chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Chi proviene da Milano ed è diretto verso Genova può uscire a Bolzaneto e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria. Chi proseguirà sulla A7 dopo la stazione di Genova Bolzaneto, verrà obbligatoriamente deviato sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove potrà uscire alla stazione di Genova Est. Chi proviene da Livorno può uscire alla stazione di Genova Est, chi proseguirà sulla A12 dopo la stazione di Genova est, verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto.

Chi proviene dalla A10 Genova-Savona potrà regolarmente accedere alla A7 Serravalle-Genova.

Previste inoltre altre due chiusure notturne, sempre in orario 22-6, il 3 e il 4 gennaio per il tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla (entrata consigliata verso Milano: Busalla).

Chiusure A12

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia di svincolo, dalle 22 di mercoledì 30 alle 6 di giovedì 31 dicembre resta chiuso il casello di Genova Nervi, in entrata verso Genova e Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Sestri Levante e da Genova.

Chiusure A26

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire invece il transito di trasporti eccezionali, previsti in orario notturno, verrà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Turchino est” con le seguenti modalità:

- dalle 22 di domenica 27 alle 5 di lunedì 28 dicembre;

- dalle 22 di martedì 29 alle 5 di mercoledì 30 dicembre;

-dalle 22 di sabato 2 alle 5 di domenica 3 gennaio.

Chi dalla A10 è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, dopo l'uscita alla stazione di Genova Pra', proseguire sulla SP456 del Turchino ed entrare, sulla A26, alla stazione di Masone. Sulla SP456 del Turchino è comunque vietato il transito di mezzi superiori alle 7,5 tonnellate. Pertanto, i mezzi pesanti dovranno immettersi sulla A7 Serravalle-Genova e proseguire sulla Diramazione Predosa Bettole, tramite cui raggiungere la A26 in direzione Alessandria/Gravellona Toce;

Sempre sulla A26 arà chiuso il tratto compreso tra Masone e l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Turchino ovest”, con le seguenti modalità:

- dalle 22 di lunedì 28 alle 5 di martedì 29 dicembre;

-dalle 22 di mercoledì 30 alle 5 di giovedì 31 dicembre.