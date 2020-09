Autostrade, in arrivo una raffica di chiusure: il programma

La sin troppo breve pausa di agosto non ha fatto dimenticare ai genovesi le lunghe ore trascorse in coda sulle autostrade liguri. E l'ultimo bollettini di Autostrade riporta alla mente proprio chiusure e traffico, anche se le modifiche riguardano solo l'orario notturno.

Le prime chiusure sono iniziate venerdì e hanno riguardato tutte le autostrade del nodo ligure. Per la notte tra sabato e domenica è previsto invece:

A12 Genova-Sestri Levante

- chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova est in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la barriera di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova o la stazione di Genova Nervi sulla stessa A12.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi dalla A10 Genova-Savona è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SP456 del Turchino ed entrare in A26 alla stazione di Masone. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti che dalla A10 sono diretti in A26, potranno immettersi sulla A7 Serravalle-Genova e proseguire lungo la Diramazione Predosa Bettole tramite cui raggiungere la A26 in direzione Alessandria/Gravellona Toce.

Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre altre chiusure:

A12 Genova-Sestri Levante

- chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova est in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la barriera di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova o la stazione di Genova Nervi sulla stessa A12.

A10 Genova-Savona

- chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto in direzione Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra’, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Genova Aeroporto.

Superato il weekend, altre chiusure sono in arrivo sopratutto sulla A10:

- Tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' dalle 2e alle 6 della notte tra martedì e mercoledì. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.

- Tratto Chiuso tra Varazze e Arenzano dalle 22 alle 6 della notte tra martedì e mercoledì. Entrata consigliata verso Genova: Arenzano.

- L'uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico dalle 22 alle 6 delle notti tra mercoledì e venerdì provenendo da Genova, chiusa anche in entrata verso Ventimiglia.

- Tratto Chiuso tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 della notte tra mercoledì e giovedì. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

- Tratto Chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' dalle 21 alle 6 della notte tra giovedì e venerdì. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.

- Tratto Chiuso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto dalle 22 alle 6 della notte tra venerdì e sabato. Entrata consigliata verso Genova: Genova Aeroporto.

- Tratto Chiuso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto dalle 22 alle 6 ella notte tra sabato e domenica. Entrata consigliata verso Genova: Genova Aeroporto.

Sulla A12, chiuso il tratto tra Recco e Nervi, dalle 22 alle 6, da mercoledì 9 a sabato 12 settembre. Chiuso anche il tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina dalle 22 alle 6 della notte tra martedì e mercoledì.

Sulla A26, chiuso il tratto tra il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia e Masone dalle 22 alle 6 della notte tra martedì e mercoledì. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Masone.

Chiuso anche il tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10, sempre dalle 22 alle 6 della notte tra mercoledì e giovedì e poi di nuovo dalle 2 alle 6 della notte tra sabato e domenica per il transito di un trasporto eccezionale. Stessa cosa dalla mezzanotte alle 4 della notte tra domenica e lunedì prossimi.