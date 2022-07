Masone, chiusa per una notte l'uscita dell'autostrada

Chiuderà nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio 2022 il casello di Masone in uscita per chi proviene da Gravellona Toce sulla A26. La chiusura, per lavori di manutenzione del sottovia, sarà dalla mezzanotte alle ore 6 di sabato 16 luglio 2022.

Gli itinerari alternativi consigliati da Autostrade.