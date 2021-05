Il guasto in tarda mattinata in via Monte Fasce, sulle alture di Borgoratti

Diverse via di Apparizione senza acqua lunedì a causa della rottura di un tubo in via Monte Fasce.

A rompersi un tubo da 80 che porta acqua non solo a via Monte Fasce, ma anche in via Premanico, dove l'erogazione dell'acqua è stata dunque sospesa.

Sul posto i tecnici di Iren, che hanno avviato la riparazione: la fornitura dovrebbe essere ripristinata entro la fine del pomeriggio.