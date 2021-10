Aeroporto Colombo: a Natale e Capodanno si vola a Barcellona

Genova e Barcellona collegate anche per le festività natalizie con Vueling.

La compagnia aerea ha messo in vendita 8 voli speciali a partire dal 20 dicembre 2021 e fino al 10 gennaio 2022. Grazie a questo collegamento sarà possibile partire alla scoperta della città catalana con volo diretto.

Il volo Genova Barcellona è operativo nella stagione estiva (fino al 24 ottobre 2021) e lo sarà nuovamente nella stagione estiva 2022 (a partire dal 27 marzo) con biglietti a partire da 28,99 euro a tratta. Il volo sarà inoltre operativo per le festività natalizie, dal 20 dicembre al 10 gennaio. I biglietti sono in vendita in agenzia di viaggio e sul sito della compagnia. Oltre a Barcellona, Vueling collegherà Genova a Parigi Orly a partire dal 5 novembre con due voli alla settimana (il lunedì e il venerdì).