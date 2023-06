Sori, consegnata la Bandiera Blu al comune new entry in classifica

Ci sono due nuovi comuni che quest'anno in Liguria ricevono la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento che certifica la qualità delle acque marine: Sori e Laigueglia.

Ieri è stata consegnata la bandiera al comune del genovesato: insieme a sindaco e autorità civili, a ritirarla c'era anche l'assessore regionale al turismo Augusto Sartori "Non è semplice arrivare a questo risultato di prestigio - ha detto - che rende lustro ancora di più alla Liguria che ogni anno stravince il 'campionato' delle Bandiere Blu. Complimenti all'amministrazione e agli imprenditori balneari di Sori".

Nella classifica delle Bandiere Blu, la Liguria si conferma al primo posto in Italia con due nuovi ingressi che fanno salire il totale delle località insignite del prestigioso riconoscimento a 34.

In tutta Italia a ricevere il riconoscimento sono state 458 spiagge collocate in 226 comuni: la Liguria è prima, seguita dalla Puglia con 22 Bandiere Blu, seguono Campania, Toscana e Calabria con 19. Premiati anche 84 approdi in Italia di cui 16 nella nostra regione.