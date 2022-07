EU for Animals: il Commissario europeo per il benessere animale

Eu for Animals è la campagna nata per promuovere l’istituzione di un Commissario europeo dedicato al benessere degli animali.

Questa istituzione è ritenuta fondamentale, nonostante in Europa siano stati fatti numerosi passi avanti per la tutela dei pet; il motivo? Per i cittadini europei il benessere degli amici a 4 zampe è importante, e a dimostrarlo sono i sondaggi dove circa 170mila cittadini hanno firmato la petizione #EuforAnimals.

Non è tutto, perché secondo un recente sondaggio Ipsos, realizzato nel 2021, il 69% dei cittadini europei è d’accordo con l’istituzione di un commissario per il benessere degli animali.

Di conseguenza, istituire questo commissario europeo è garanzia di tutela e attenzione costanti e duraturi verso i nostri amici pelosi.

Eu for Animals: i nuovi obiettivi

La campagna Eu for Animals e i suoi promotori si sono dati appuntamento lo scorso 28 giugno a Roma, per fare il punto sulla situazione e per capire quali sono i prossimi obiettivi da raggiungere.

Gli obiettivi cruciali per i prossimi anni sono:

ridurre gli allevamenti intensivi e il loro finanziamento pubblico, favorendo la transizione verso un'alimentazione basata sulle proteine vegetali

e il loro finanziamento pubblico, favorendo la transizione verso un'alimentazione basata sulle proteine vegetali favorire lo sviluppo di un’agricoltura più sostenibile poiché senza il benessere animale non si può sperare di migliorare lo sviluppo di un’agricoltura più rispettosa del Pianeta e della biodiversità.

Adolfo Sansolini, attivista italiano per i diritti degli animali, durante un’intervista ha dichiarato:

“In previsione delle elezioni europee del 2024, chiediamo ai partiti italiani di impegnarsi perché nei loro programmi e nei programmi dei partiti europei si inserisca la richiesta di un commissario europeo al benessere animale. È qualcosa che sta a cuore alla gran parte dei cittadini europei, vogliamo che i partiti rispondano a questa esigenza che può diventare la garanzia che il benessere animale venga valorizzato e gli vengano attribuite le risorse adeguate sia umane che finanziarie per lavorarci in modo adeguato, cosa che non sta avvenendo a sufficienza“.

Quindi, è di fondamentale rilevanza sostenere la tutela dei diritti degli animali, e per farlo è necessario che la politica abbia un occhio di riguardo e intervenga con misure adeguate per favorire il benessere animale; per questo occorre sostenere l’istituzione di un Commissario UE.