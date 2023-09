VIDEO | Migrante morto a Voltri: "Giocava sulla spiaggia, poi è entrato in acqua e si è sentito male"

Stava giocando sulla riva con altri tre ospiti della tendopoli, Sofiane, il ragazzo di 24 anni morto mercoledì a Voltri verso mezzogiorno. Il giovane stava cercando di svagarsi un poco dopo aver affrontato il mare in un lungo e pericoloso viaggio per venire in Europa, ma proprio quel mare lo ha tradito.

Il tuffo in acqua e il malore fatale

A un certo punto, mentre era in compagnia, Sofiane ha deciso di fare il bagno, entrando in acqua, ma dopo qualche minuto i suoi compagni hanno realizzato che qualcosa non stava andando per il verso giusto: il ragazzo si era sentito male e gli amici hanno immediatamente chiamato aiuto.

La chiamata al 112, l'intervento della capitaneria di porto, dei vigili del fuoco e della Croce Bianca Genovese - che gestisce la tendopoli di Voltri - non hanno però purtroppo evitato il peggio: "È stata tentata una rianimazione sulla spiaggia - spiega Federico Ursi, responsabile della comunicazione della Croce Bianca Genovese, che ha ricostruito i fatti - ma a causa di un malore il ragazzo è deceduto".

Sofiane, originario del Burkina Faso, era arrivato a Genova da Trapani il 21 settembre. A riconoscere la salma il fratello, anch'esso ospite della struttura.

Attualmente 60 persone nella tendopoli

La tendopoli è stata organizzata la scorsa settimana per ospitare migranti in arrivo da Lampedusa. L'allestimento improvviso aveva suscitato diverse critiche a livello politico, ma anche tanta solidarietà con diversi cittadini da subito hanno portato focaccia e fatto donazioni.

Attualmente il centro ospita 60 persone: all'inizio erano una ventina, poi se ne sono aggiunte altre. "Il loro tempo di permanenza non dipende da noi - spiega ancora Ursi - anche se cerchiamo di farli permanere qua il meno possibile, trasferendoli sotto la guida della prefettura nelle altre strutture presenti sul territorio comunale, quindi non sappiamo a priori quanto una persona può rimanere a Voltri. Lavoriamo tutti per fare sì che questa sistemazione sia veramente solo temporanea".