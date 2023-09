Migranti, viaggio nella tendopoli di Voltri: "Risposta straordinaria dei genovesi, donazioni e focaccia"

Viaggio nella tendopoli di Voltri, nel centro smistamento di Voltri allestito nell'ex Cantiere Costaguta. Nel video della Croce Bianca Genovesi le voci e le testimonianze.

Walter Carrubba (Presidente Croce Bianca Genovese): "Abbiamo aperto il campo domenica scorsa, i ragazzi della prima ora sono già stati trasferiti, ad oggi abbiamo 75 presenze che a breve diminuiranno per altri trasferimenti; l’ultimo arrivo di 16 ospiti risale a venerdì ma con 9 trasferiti. Ad oggi le brandine a disposizione sono queste, anche all’interno del capannone piove e spostiamo i tavoli della mensa secondo le esigenze; le tende sono perfettamente impermeabilizzate quindi non abbiamo criticità. Nel campo operano diverse figure e cerchiamo di garantire almeno tre persone in contemporanea per la gestione di tutti gli aspetti. I ragazzi sono molto collaborativi nella pulizia, nel riordino e nella distribuzione dei pasti; cerchiamo anche di tenerli impegnati durante la giornata con attività di aiuto organizzativo. La risposta di Voltri e dei cittadini genovesi tutti è stata veramente straordinaria, sia in termini di partecipazione sia a livello di donazioni: dalle coperte al vestiario, tutto in buono stato. Abbiamo distribuito focaccia senza strutto per motivi religiosi, ma nonostante la mancanza dello strutto è stata molto gradita. Il medico che ha visitato i ragazzi non ha rilevato particolari situazioni se non piccole ferite pregresse prontamente risolte. Chiedono prevalentemente i documenti, non sapevano che questa attesa può oscillare tra i 5 e i 6 mesi, cercheremo di impegnare questo tempo insegnando loro la lingua italiana in modo da consentirgli di spostarsi e lavorare una volta ottenuti i documenti".



Adelmo Bucci (Referente medico accoglienza Croce Bianca Genovese): "Siamo qui per visitare i nuovi arrivi ed escludere patologie infettive in modo da poterli smistare nelle strutture di accoglienza sul territorio; cerchiamo di fronteggiare questa emergenza provando a tranquillizzarli, troviamo qualche caso di tachicardia, comprensibile dato il loro passato, che talvolta ritroviamo anche sui loro corpi con ferite e bruciature. Il trauma in certi casi pare evidente ma è bello vedere sorrisi, momenti di gioco e una bella energia, simile a quella che ho trovato durante il mio lavoro in Africa. Abbiamo medicato un ragazzo che ha raccontato di essere stato manganellato in testa dalla “polizia” libica, qualcun altro ha riportato ferite agli arti inferiori o disidratazione, ma nulla di infettivo, per il momento siamo tranquilli".



Yaya Moussa (Mediatore culturale Croce Bianca Genovese): "Vengo dalla Costa d’Avorio, sono arrivato nel 2016 e mi fa piacere aiutare i ragazzi appena giunti in Italia; li aiuto spiegando ad esempio come funziona l’asilo politico. Vengo qui ogni mattina per occuparmi dei ragazzi e aiutarli con colazione, pranzo e cena. Volevo ringraziare i residenti di Voltri che ogni giorno portano vestiti, caffè, biscotti: grazie di cuore a tutti i genovesi che pensano ai ragazzi":



Luca Bonfiglio (GenovaSolidale): "A GenovaSolidale aderiscono oltre 60 associazioni di quartiere e non solo. Ci siamo attivati con raccolte nei supermercati e distribuzione in tutta la rete genovese. Per Voltri abbiamo portato vestiti ed alimentari e tanta solidarietà. Il 30 settembre organizzeremo grandi raccolte in tutti i supermercati della città con i lavoratori delle grandi aziende genovesi per poter organizzare distribuzioni anche nei campi di accoglienza sparsi per il territorio cittadino. Questa situazione ovviamente non ci piace, utilizzare le tende o i moduli da lavoro quando a genova vi sono duemila appartamenti di Arte che potrebbero essere sistemati e affidati, oltre ovviamente alle graduatorie, è assurdo. Abbiamo attivato corsi di italiano nei quartieri con volontari per poter insegnare a questi ragazzi il primo passo, ovvero la lingua del posto in cui si vive".

Marina (volontaria): "Sono nata e cresciuta a Voltri ma vivo da vent’anni all’estero, ho letto sui giornali di questo centro provvisorio e mi sono attivata per vedere come fosse gestito. Parlo tre lingue quindi mi sono messa a disposizione per traduzioni, generi di conforto e indumenti, di cui per i primi giorni i ragazzi erano sprovvisti. Vorrei ringraziare tutti i cittadini di Voltri, singoli e riuniti in associazioni, che portano quotidianamente ogni sorta di generi. I ragazzi sono molto più seguiti rispetto ai primissimi giorni e la Croce Bianca Genovese li segue molto bene":



Eugenio (volontario): "Sono un ex insegnante in pensione, elementare e medio, interessato a far conoscere bene la lingua italiana. Questi ragazzi non sapevano assolutamente nulla di italiano quindi ho deciso di mettermi a disposizione per far apprendere i minimi rudimenti della lingua. Ho incontrato molti africani che si sono dimostrati volenterosi, buoni, simpatici e molto timidi e rispettosi: pochissimi fanno domande, bisogna incoraggiarli e accettarli. Si trova sempre molta buona volontà da parte loro; credevo di faticare ad insegnare ma penso di aver imparato molto io stesso".