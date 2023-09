Migrante di 24 anni muore annegato, era ospitato a Voltri

È purtroppo deceduto il ragazzo di 24 anni originario del Burkina Faso, ospite della tendopoli per migranti allestita a Voltri, recuperato in mare dopo essersi tuffato e non aver più fatto ritorno.

L'allarme è scattato intorno alle 12 proprio perché il ragazzo non rientrava a riva: il 24enne era ospite del centro gestito dalla Croce Bianca Genovese nell'area dei cantieri ex Costaguta che conta attualmente 60 persone.

Recuperato e ricondotto a riva, purtroppo il giovane non ce l'ha fatta e, al termine delle manovre rianimatorie, il suo cuore ha smesso di battere.