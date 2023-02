VIDEO | Le riprese di 'Blanca 2' in piazza Fontane Marose

Ciak, si gira in piazza Fontane Marose. Un breve video del lavoro svolto nel centro di Genova dalla troupe di 'Blanca 2', fortunata serie televisiva della Rai arrivata alla seconda stagione. Dopo i primi ciak a Camogli e quelli nel centro di Genova le riprese si svolgeranno in Bassa Val Bisagno nella giornata di sabato 4 febbraio 2023, previsti alcuni divieti con modifiche alla viabilità.

Tra l'altro proprio la sede del Municipio di piazza Manzoni è stata scelta per raccontare le fasi successive ad un'esplosione di una macchina bruciata davanti ad un edificio di pregio: "Le riprese sono state autorizzate - spiegano - e saranno gestite in assoluta sicurezza".

"Blanca" è stata la serie tv rivelazione della scorsa stagione con Maria Chiara Giannetta premiata ai Nastri d'Argento come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione. Ora sono in corso le riprese della seconda stagione.