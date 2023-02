'Blanca 2', riprese in Bassa Val Bisagno con modifiche alla viabilità

Proseguono a Genova le riprese 'Blanca 2', fortunata serie televisiva della Rai arrivata alla seconda stagione. Dopo i primi ciak a Camogli e quelli nel centro di Genova la troupe lavorerà nel territorio della Bassa Val Bisagno nella giornata di sabato 4 febbraio 2023, previsti alcuni divieti con modifiche alla viabilità. Tra l'altro proprio la sede del Municipio di piazza Manzoni è stata scelta per raccontare le fasi successive ad un'esplosione di una macchina bruciata davanti ad un edificio di pregio: "Le riprese sono state autorizzate - spiegano - e saranno gestite in assoluta sicurezza".

Divieto di sosta fino alle ore 18 di sabato 4 febbraio 2023 in piazzale Marassi fronte civico 2 a partire dall’intersezione con via Clavarezza per tutto lo slargo e in via Clavarezza nel tratto compreso tra corso De Stefanis e piazzale Marassi. Istituito anche il divieto di circolazione veicolare ad eccezione dei mezzi tecnici della produzione, dalle ore 7 alle ore 18 in via Clavarezza, nel tratto compreso tra corso De Stefanis e piazzale Marassi. Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento.

Divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 16 di sabato 4 Febbraio (e comunque fino a cessate esigenze) anche in corso Galliera ambo i lati nel tratto compreso tra il ponte Castelfidardo fino all’intersezione con via della Fenice; in via della Fenice ambo i lati; in piazza Manzoni dal civico 1 rosso fino al cancello della scuola materna comunale di San Fruttuoso ambo i lati degli stalli motocicli e in corso Galileo Galilei ambo i lati nel tratto compreso tra corso ponte Castelfidardo e il corso Galilei stesso all’altezza del civico 54 rosso. Divieto di circolazione, infine, tra le ore 7 e le 16 (e comunque fino a cessate esigenze) in corso Galileo Galilei nel tratto compreso tra corso ponte Castelfidardo e il corso Galilei stesso all’altezza del civico 54 rosso.