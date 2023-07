VIDEO | Ecco la nuova area fitness gratuita all'aperto, a due passi dal mare

A Voltri c'è una nuova area fitness a cielo aperto, fruibile da tutti gratuitamente, con tanto di kettlebell, attrezzi per il trx, sbarre, panche per gli addominali e tanto altro: la palestra - tecnicamente si chiama parco calistenico - sorge in piazza Caduti Partigiani Voltresi, a due passi dalla passeggiata Roberto Bruzzone e dal mare (per intenderci, vicino alla Spiaggia dei Bambini).

Questo nuovo spazio è sorto grazie ai fondi messi a disposizione dall'associazione ponentina MiMe Sportfriendly che ha raccolto la cifra nel 2022 durante il tradizionale torneo di beach volley, ogni anno sempre più partecipato. Non solo: alla donazione ha contribuito anche un privato, la farmacia San Carlo di Voltri, mentre il Municipio Ponente ha supportato il progetto aiutando con facilitazioni e permessi, una sinergia che ha portato i suoi frutti.

L'inaugurazione ufficiale venerdì nel tardo pomeriggio, alla presenza dei rappresentanti dell'associazione, della farmacia e del Municipio Ponente. E anche di tanti ragazzi che hanno iniziato ad allenarsi: chi vuole provare, potrà usufruire a piacimento anche di un'app - scaricabile tramite qr code - che metterà a disposizione un personal trainer in modo da illustrare gli esercizi e la corretta esecuzione. Il progetto del parco calistenico parte da lontano, nel 2017, quando era già intenzione dell'associazione realizzarlo: poi la distruttiva mareggiata del 2018 e il covid avevano fatto slittare tutto.

Il torneo di beach volley, evento molto sentito a ponente, è arrivato a 100 squadre con oltre 400 partecipanti e si svolge ogni anno a cavallo del 4 luglio: "È il giorno - spiegano Daria Agosto e Fabio Scarnecchia di MiMe Sportfriendly - del compleanno del nostro amico Michele Meardi, mancato in un incidente in moto, che abbiamo deciso di ricordare fondando l'associazione. La nostra filosofia non è donare il denaro raccolto, ma impiegarlo per costruire come in questo caso, o comunque per aiutare le realtà del territorio". Negli anni l'associazione ha collaborato con l'ospedale Evangelico, con la Croce Rossa, con il centro di salute mentale e nel 2020 ha contribuito ad acquistare duemila mascherine - quando erano introvabili - da donare alle pubbliche assistenze. "In totale abbiamo devoluto 220mila euro grazie alla generosità dei cittadini" concludono Agosto e Scarnecchia.

"I cittadini si sono praticamente autofinanziati mentre le istituzioni li hanno aiutati con facilitazioni e permessi - commentano il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza e l'assessora allo Sport Paola Pesce Maineri - una sinergia ideale tra associazioni, privati e Municipio che ha prodotto un impianto bellissimo che va ulteriormente a valorizzare il litorale di Voltri, già arricchito nei giorni scorsi da una nuova spiaggia libera attrezzata".