Inaugurata la spiaggia libera attrezzata di Voltri: le foto, orari e giorni di apertura

Ci sono spogliatoi, docce, passerelle per disabili, wc, un chioschetto per le bevande e poi ombrelloni e lettini che i bagnanti potranno utilizzare a fronte di un modico contributo: è la nuova spiaggia libera attrezzata di Voltri, inaugurata giovedì 6 luglio e affidata ai Bagni Marina Genovese (società partecipata al 100% dal Comune di Genova che gestisce gli impianti balneari comunali).

Al simbolico taglio del nastro erano presenti l’assessore comunale al Demanio Marittimo e Urbanistica Mario Mascia, il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza e la vice Lorella Fontana.

Dove si trova la spiaggia

La spiaggia libera attrezzata si trova a Voltri, di fronte a piazza Lerda, e nasce per riqualificare una zona, quella davanti al supermercato Pam, da sempre in mano al degrado. Recentemente, nel parcheggio del supermarket, sono comparsi anche limitatori d'altezza per evitare la sosta di camperisti "indisciplinati".

Orari e giorni di apertura

La spiaggia sara? aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19, fino al 10 settembre.

Sara? presidiata da un assistente specializzato anche per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Cosa offre la spiaggia

Sul litorale i bagnanti possono trovare cabine spogliatoio, docce e servizi igienici di libero utilizzo: servizi a cui si aggiungono anche le attrezzature per i bagnanti (ombrelloni, lettini) che gli stessi potranno utilizzare a fronte di un modico contributo.

Inoltre, sono stati allestiti un chiosco per la somministrazione di bevande e uno spazio per il ricovero notturno delle attrezzature, oltre alla presenza di una passatoia per l’accesso alla spiaggia delle persone con capacità motorie ridotte.

"L'amministrazione guidata dal sindaco Marco Bucci sta arricchendo il litorale genovese, da ponente a levante, di spiagge libere che i genovesi attendevano da troppo tempo – dichiara l’assessore comunale al Demanio Marittimo e Urbanistica Mario Mascia – La nuova spiaggia di Voltri è un esempio di cosa intendiamo per spiagge libere, ovvero spiagge fruibili e accessibili gratuitamente a tutti, dotate anche dei servizi utili a rendere il più possibile piacevole e confortevole l’esperienza dei bagnanti".

"Il nostro Municipio si affaccia interamente sul mare ed è dotato di spiagge ampie e molto belle a Multedo, Pegli, Voltri e Vesima, oltre alle piscine all'aperto della Fascia di Rispetto di Pra', ed ha quindi un potenziale balneare e turistico molto elevato che siamo impegnati a riscoprire e valorizzare – spiega Guido Barbazza, presidente del Municipio Ponente –. La spiaggia libera attrezzata di Voltri è un tassello di questa visione, che si va ad aggiungere a molteplici altre iniziative che stiamo mettendo in atto e pianificando, portando una nuova offerta per gli amanti del sole e del mare. Ringrazio i consiglieri municipali Tommaso Boccanfuso e Stefano Dramis, gli uffici del Demanio Marittimo del Comune di Genova, il presidente dei Bagni Marina Genovese Daniele Camino e tutti gli artefici e sostenitori di questo ulteriore passo avanti per il rilancio del litorale voltrese".