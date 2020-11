Torino-Sampdoria, probabili formazioni: sfida all'ex Giampaolo. Rientra Quagliarella, chance per Verre

Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia torna in campo la Sampdoria, di scena lunedì 30 novembre alle 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata dell'ex Giampaolo. La squadra di Ranieri cerca riscatto dopo aver perso la bussola nelle ultime settimane, in campionato dopo il pareggio contro il Genoa sono arrivate le due brutte sconfitte contro Cagliari e Bologna. Match importante per rimanere ampiamente sopra alla zona rossa, attualmenteil Torino con 5 punti si trova al penultimo posto con il Genoa, 10 invece quelli conquistati finora dai blucerchiati.

QUI TORINO. Tanti problemi di formazione per Giampaolo, out infatti Lukic, Gojak e Vojvoda e rimane in dubbio anche il Gallo Belotti uscito acciaccato dal match perso 4-2 contro l'inter. Probabilmente il bomber granata stringerà i denti per esserci, al suo fianco in attacco chance per uno dei tanti ex della gara, Bonazzoli. In dubbio anche Verdi, disponibile invece (come vice Belotti o a gara in corsa) Zaza. A centrocampo sarà titolare Linetty, altro ex della gara, mentre Murru dovrebbe partire dalla panchina.

QUI SAMPDORIA. Sempre out Keita Balde che non rientrerà prima della metà di dicembre, tornano in campionato Augello e Tonelli dopo la squalifica e in difesa prenderanno il posto di Colley (che si è anche infortunato) e Regini titolari contro il Bologna. A centrocampo potrebbe rivedersi dal primo minuto Candreva mentre Damsgaard e Jankto si giocano una maglia sull'altra corsia esterna. In attacco, infine, Verre dopo l'eurogoal contro il Genoa potrebbe scavalcare Ramirez nelle gerarchie di Ranieri per fare coppia con Quagliarella, sulla via del recupero dopo aver saltato il derby di Coppa Italia per un acciacco. Pronti a Pronto a subentrare dalla panchina Gabbidini che sta lentamente tornando disponibile a pieno regime.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkolou, Lyanco; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Ansaldi; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo.

Sampdoria (4-4-1-1-): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Doveri di Roma.

Calcio d'inizio: lunedì 30 novembre, ore 18.30.

Diretta TV: Sky, Sky Go e Now TV.