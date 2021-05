Sampdoria-Spezia 2-2, le pagelle: Keita Balde di prepotenza, in ombra Gabbiadini

In difficoltà Bereszynski e Augello, finalmente una prova convincente di Verre che trova anche il goal

Termina con un pirotecnico 2-2 Sampdoria-Spezia: Aquilotti due volte in vantaggio con Pobega e due volte raggiunti dai ragazzi di Ranieri, nel primo tempo con Verre e nel secondo con Keita Balde. Blucerchiati che salgono al quota 46 punti al nono posto, tre in più del Verona che giocherà in posticipo contro il Crotone, Spezia che allunga a +4 sul Benevento a due giornate dalla fine del campionato. Salvezza vicina, ma ancora da conquistare con uno scontro diretto contro il Torino che si giocherà nel fine settimana mentre i giallorossi campani sfideranno il Crotone, ultimo e già retrocesso.

VIDEO | Sampdoria-Spezia 2-2: goal e highlights

Keita Balde entra col piglio giusto e segna il goal del definitivo 2-2, a corrente alternata ma finalmente positivo invece Verre che trova il primo goal dopo una conclusione sul palo di Gabbiadini. SIcuro Audero, in difficoltà invece Bereszynski e Augello.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.