VIDEO | Sampdoria-Spezia 2-2: Verre e Keita riprendono gli Aquilotti, derby in parità

Termina con un pirotecnico 2-2 Sampdoria-Spezia: Aquilotti due volte in vantaggio con Pobega e due volte raggiunti dai ragazzi di Ranieri, nel primo tempo con Verre e nel secondo con Keita Balde. Blucerchiati che salgono al quota 46 punti al nono posto, tre in più del Verona che giocherà in posticipo contro il Crotone, Spezia che allunga a +4 sul Benevento a due giornate dalla fine del campionato. Salvezza vicina, ma ancora da conquistare con uno scontro diretto contro il Torino che si giocherà nel fine settimana mentre i giallorossi campani sfideranno il Crotone, ultimo e già retrocesso.

Sampdoria-Spezia 2-2 | Video goal e sintesi

Maglia rossa con banda blucerchiata verticale (l'ultima volta nel 1981) per la Samp che dopo le prime fasi di studio lascia l'iniziativa allo Spezia che si rende pericoloso nei primi dieci minuti con Piccoli e Bastoni e passa in vantaggio al 15' con Pobega che raccoglie una palla vagante in area e buca Audero. Aquilotti ancora pericolosi tra 22' e 23' con Farias e Piccoli (goal annullato per fuorigioco) poi reagiscono i ragazzi di Ranieri che al 30' trovano il pareggio con Verre che in tap-in insacca dopo un palo colpito da Gabbiadini (inizialmente il direttore di gara annulla, poi convalida con l'ausilio del var). Occasione per il sorpasso al 37' quando ancora Verre ci prova di potenza, attento Provedel che blocca.

Inizio aggressivo dello Spezia nella ripresa e al 54' è bravo Audero a respingere un tiro violento di Ferrer, al 68' Farias servito bene da Gyasi (ma in dubbia posizione di fuorigioco) calcia sul palo a tu per tu con Audero, raddoppia infine Pobega che elude Yoshida e insacca sul palo lontano da posizione defilata. La Sampdoria regisce e spaventa Provedel con un tiro violento di Damsgaard e con un colpo di testa alto di Yoshida, poi pareggia Keita Balde con un tiro di potenza su sponda deliziosa proprio del giapponese. Nel finale forcing Spezia alla ricerca della vittoria-salvezza, ma i blucerchiati resistono fino al 93'.

SAMPDORIA-SPEZIA 2-2 | TABELLINO E VOTI

Reti: 15' e 73' Pobega, 30' Verre, 80' Keita Balde

Sampdoria (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 5, Yoshida 6, Tonelli 6, Augello 5.5; Candreva 6, Verre 6.5 (67' Damsgaard 6), Ekdal 6, Jankto 6; Gabbiadini 5.5 (60' Keita Balde 7), Quagliarella 6. All. Ranieri.

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Ferrer 7, Erlic 6, Terzi 5.5, Bastoni 6; Maggiore 5.5 (87' Verde sv), Sena 6 (74' Estevez sv), Pobega 8 (74' Agudelo 6); Farias 4.5, Piccoli 6 (46' Gyasi 6.5), Saponara 6. All. Italiano.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Maggiore, Verre, Farias, Ekdal