Sampdoria-Sassuolo 2-3, le pagelle: genio e sregolatezza Keita Balde, disastro Tonelli

La Samp chiude il 2020 con una pazza sconfitta 3-2 contro il Sassuolo al termine di una gara ricca di emozioni.

VIDEO | Sampdoria-Sassuolo 2-3, goal e highlights

Brutto primo tempo con gli ospiti avanti di un goal grazie a Traoré, ripresa per cuori forti con tre minuti di fuoco in cui pareggia Quagliarella e vanno avanti di due i neroverdi grazie a Caputo e Berardi.

La Samp reagisce nel quarto d'ora finale trascinata da uno scatenato Keita Balde, che accorcia, ma nel recupero proprio il senegalese lascia i blucerchiati in dieci per un fallo da dietro. Non c'è più tempo per recuperare, esultano i ragazzi di De Zerbi.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.