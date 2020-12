VIDEO | Sampdoria-Sassuolo 2-3: goal di Traoré, Quagliarella, Caputo, Berardi e Keita Balde

La Samp chiude il 2020 con una pazza sconfitta 3-2 contro il Sassuolo. Brutto primo tempo con gli ospiti avanti di un goal grazie a Traoré, ripresa per cuori forti con tre minuti di fuoco in cui pareggia Quagliarella e vanno avanti di due i neroverdi grazie a Caputo e Berardi. La Samp reagisce nel quarto d'ora finale trascinata da uno scatenato Keita Balde, che accorcia, ma nel recupero proprio il senegalese lascia i blucerchiati in dieci per un fallo da dietro. Non c'è più tempo per recuperare, esultano i ragazzi di De Zerbi.

Pronti-via e il Sassuolo è già in vantaggio. Audero temporeggia col pallone tra i piedi e serve Tonelli, errore clamoroso e palla regalata a Boga, che serve Caputo: rimpallo fortunato del folletto neroverde ancora su Tonelli e palla a Traoré , piattone col sinistro e goal dell'1-0. La Samp reagisce e all'8' ci prova con un corner di Ramirez respinto da Consigli, palla a Damsgaard che calcia dentro l'area, Yoshida devia di tacco sul fondo. I neroverdi non stanno a guardare e all'11' si rendono pericolosi con Berardi, Audero respinge e Augello perfeziona in corner.

Al 19' doppio errore sull'asse Tonelli-Audero: il difensore di testa serve male il portiere blucerchiato che esce dall'area e di piede calcia ancora peggio servendo Berardi, all'attaccante neroverde non riesce però il pallonetto dalla distanza. La Samp reagisce e al 23' ci prova con un'azione insistita, tentativi di Quagliarella prima, Damsgaard poi e infine Ekdal ma la mira non è mai quella giusta. Dall'altra parte replica Caputo, bel tentativo da posizione difficile e palla sull'esterno della rete. La gara è viva e al 32' Colley di testa spaventa Consigli da calcio d'angolo, un minuto dopo raddoppiano i neroverdi con Caputo, ma il goal viene annullato per il fallo di mano; poi ancora da corner Tonelli cerca di farsi perdonare, ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo.

Nella ripresa il primo tentativo è di Quagliarella al 52', poi in 3 minuti succede di tutto: pareggio di Quagliarella con un tiro dal limite e doppio vantaggio del Sassuolo con Caputo e Berardi: in entrambi i casi respinta di Audero (nel primo con deviazione di Colley, nel secondo con buco di Augello) e tap-in, poi al 61' Quagliarella sfiora il 2-3. Girandola di cambi a un quarto d'ora dalla fine e proprio il neo-entrato Keita Balde va vicino al goal, bravo Consigli a opporsi e a ripetersi poco dopo ancora sul senegalese e anche su Ekdal, ma alla fine deve capitolare proprio su Keita Balde che la riapre a 7 dalla fine e sfiora il 3-3 di testa all'89', poi al 92' viene espulso per un fallo da dietro su Traoré, decisione eccessiva del direttore di gara a nostro avviso, poteva bastare il giallo.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3

Reti: 2' Traoré, 55' Quagliarella, 57' Caputo, 58' Berardi, 82' Keita Balde

Sampdoria (4-4-2): Audero 5.5; Tonelli 4.5, Yoshida 5.5 (74' Leris 6), Colley 6, Augello 6; Jankto 6 (82' Verre sv), Thorsby 6.5 (36' Silva), Ekdal 6, Damsgaard 5.5 (73' Candreva 6.5); Ramirez 6 (73' Keita Balde 6.5), Quagliarella 6.5. All. Ranieri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Muldur 6.5 (73' Ayhan 6.5), Chiriches 5 (87' Peluso sv), Ferrari 6, Kyriakopoulos 6.5; Magnanelli 5.5 (59' Obiang 5.5), Locatelli 6; Berardi 7 (87' Haraslin), Traorè 7, Boga 6.5; Caputo 7 (73' Raspadori 6). All. De Zerbi.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Note: ammoniti Caputo, Magnanelli, Colley, Chiriches, Tonelli e Locatelli. Al 92' espulso Keita Balde.