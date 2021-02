Sampdoria-Atalanta 0-2, le pagelle: bocciato La Gumina, entra male Candreva

Sconfitta 2-0 per la Sampdoria che nonostante diverse occasioni, sopratttuto nel primo tempo, viene punita da un'Atalanta più cinica, abile a capitalizzare al massimo due delle tre palle goal create in 90 minuti di gioco. Sampdoria che, paradossalmente, è calata dopo i cambi di Ranieri con Quagliarella, Keita Balde e Candreva che dopo essere rimasti in panchina per 60 minuti non sono riusciti a cambiare le sorti del match.

VIDEO | Sampdoria-Atalanta 0-2 goal e highlights

La palma del migliore in campo va ad Ekdal che prende in mano le chiavi del centrocampo offrendo una prestazione senza sbavature; bene anche Damsgaard e Audero che dimostra ancora una volta di essere diventato una sicurezza non avendo colpe sui goal. La Gumina e Verre non riescono a ripagare la fiducia di Ranieri mentre Candreva subentra davvero male e non è esente da colpe in occasione del raddoppio di Gosens

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.