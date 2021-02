Lazio-Sampdoria 1-0, le pagelle: Keita Balde non incide, bene Augello e Colley

In ombra Keita Balde che non riesce a incidere contro la sua ex squadra e Ramirez che non riesce a dare vivacità al fronte offensivo blucerchiato. In difesa bocciato Yoshida che viene anche sostituito da Ranieri a fine primo tempo. Tra i subentranti male Jankto e bene Torregrossa e Damsgaard

Alla Lazio basta il goal di Luis Alberto a metà primo tempo per portare a casa i tre punti contro i blucerchiati, che rimangono comunque in gara fino alla fine ma non riescono ad agguantare il pareggio nonostante il forcing finale e un paio di episodi dubbi in area su Quagliarella e Torregrossa.

VIDEO | Lazio-Sampdoria 1-0 goal e highlights

In ombra Keita Balde che non riesce a incidere contro la sua ex squadra e Ramirez che non riesce a dare vivacità al fronte offensivo blucerchiato. In difesa bocciato Yoshida che viene anche sostituito da Ranieri a fine primo tempo. Tra i subentranti male Jankto e bene Torregrossa e Damsgaard.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.