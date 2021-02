Sampdoria-Fiorentina 2-1, le pagelle: Quagliarella sposta gli equilibri, Keita Balde si conferma

Buona prova anche per Audero tra i pali mentre a centrocampo meno brillanti del solito Thorsby, Jankto e Adrien Silva

Vittoria importante della Sampdoria che supera la Fiorentina e consolida ulteriormente la propria classifica salendo a quota 30 punti al decimo posto. Botta e risposta tra Keita Balde e Vlahovic, poi la decide Quagliarella a venti minuti dalla fine su assist di Candreva. Decisivi i cambi di Ranieri, resiste nel finale la formazione blucerchiata nonostante il forcing della Viola.

VIDEO | Sampdoria-Fiorentina 2-1 goal e highlights

Ottima prova, non solo per il goal, di Keita Balde che tiene alta la Samp e spaventa la Fiorentina mentre Quagliarella e Candreva entrano e confezionano il goal della vittoria nel giro di pochi minuti. Conferma ad alti livelli per Audero, meno brillanti del solito a centrocampo Jankto, Adrien Silva e Thorsby.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.