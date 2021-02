VIDEO | Sampdoria-Fiorentina 2-1: goal di Keita Balde, Vlahovic e Quagliarella

Vittoria importante della Sampdoria che supera la Fiorentina e consolida ulteriormente la propria classifica salendo a quota 30 punti al decimo posto. Botta e risposta tra Keita Balde e Vlahovic, poi la decide Quagliarella a venti minuti dalla fine su assist di Candreva. Decisivi i cambi di Ranieri, resiste nel finale la formazione blucerchiata nonostante il forcing della Viola.

Sampdoria-Fiorentina | Cronaca primo tempo

Fiorentina arrembrante in avvio, ma la prima occasione è blucerchiata con un tiro di Damsgaard che all'11' trova la parata di Dragowski. La partita non si accende fino al 31' quando Keita Balde sblocca il risultato di testa su corner calciato da Ramirez, pareggia cinque minuti dopo la Fiorentina: grandissima parata di Audero su punizione di Pulgar, palla a Vlahovic che di testa trova ancora la miracolosa respinta del portiere blucerchiato, la palla aveva però già oltrepassato la linea di porta come segnalato al direttore di gara dalla "Goal-line technology". In chiusura di tempo la Samp prova a tornare in vantaggio con un colpo di testa di Thorsby, palla alta.

Nella ripresa nessun cambio per Ranieri e Prandelli, il tecnico della Samp inverte Damsgaard e Jankto sulle due fasce. La prima occasione capita al 53': punizione tesa e colpo di testa di Martinez Quarta che colpisce il palo con Audero in traiettoria, poi Pezzella calcia fuori ma da posizione irregolare. Un minuto dopo ancora Viola pericolosa con Bonaventura, palla fuori di poco. Replicano i blucerchiati con una grandissima giocata di Keita Balde che supera Pezzella e calcia sull'esterno della rete da posizione defilata; al 58' invece grande chiusura di Bereszynski su Castrovilli e palla in corner. Ranieri scuote la Samp buttando nella mischia Candreva e Quagliarella passando al 4-3-1-2 e il sorpasso blucerchiato arriva proprio dai neo entrati: cross basso dell'ex Inter per il capitano blucerchiato che con il piattone buca Dragowski. La Samp prova a controllare il match, ma rischia nel finale quando Colley salva sul tiro a botta sicura di Biraghi (86'), poi è assedio Fiorentina: ci prova Callejon all'87' e al 95' Milenkovic di testa spaventa Audero. Non c'è più tempo, la Samp porta a casa tre punti d'oro.

SAMPDORIA-FIORENTINA 2-1 | TABELLINO E VOTI

Reti: 31' Keita Balde, 36' Vlahovic, 71' Quagliarella

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 7; Bereszynski 6.5, Yoshida 6.5, Colley 6, Augello 6.5; Jankto 5.5 (64' Candreva 7), Adrien Silva 5.5 (75' Ekdal 6), Thorsby 5.5, Damsgaard 6 (64' Quagliarella 7); Keita Balde 7 (89' Leris sv), Ramirez 6. All. Ranieri.

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski 5; Milenkovic 6, Pezzella 5.5 (83' Callejon sv), Martinez Quarta 6; Venuti 5.5 (83' Malcuit sv), Bonaventura 6.5, Pulgar 6, Castrovilli 5, Biraghi 5.5; Kouamè 5.5; Vlahovic 6. All. Prandelli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Venuti, Damsgaard, Pulgar e Bonaventura.